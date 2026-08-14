O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma videoconferência com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, nesta quinta-feira, 13. Segundo nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom), os dois trataram sobre o avanço das relações entre a Petrobras e a petrolífera mexicana Pemex.

"Os dois Presidentes saudaram o bom andamento das tratativas entre a Petrobras e a Pemex, após memorando de entendimento assinado em junho e expressaram a expectativa de que projetos conjuntos entre as duas empresas se iniciem em breve", diz a nota da Secom.

Lula disse ainda para Sheinbaum que a relação comercial entre o Brasil e o México está aquém do potencial.

O presidente também apresentou a proposta da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, em lançar uma iniciativa internacional de combate ao feminicídio. De acordo com a nota da Secom, Sheinbaum recebeu positivamente a iniciativa.

Durante a videoconferência, os dois também reafirmaram o apoio à candidatura da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, para a secretaria-geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Ao falar sobre a geopolítica, a Secom disse que os líderes comemoraram a "resiliência frente aos desafios impostos pelo contexto internacional". Os países, recentemente, estão sendo alvos da política unilateral adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Ambos saudaram o bom momento vivido pelos dois países, que têm demonstrado resiliência frente aos desafios impostos pelo contexto internacional, e comprometeram-se a dar sequência aos contatos de alto nível para avançar temas de interesse comum", diz a nota da Secom.