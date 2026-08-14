A Light, distribuidora do Rio de Janeiro, registrou prejuízo líquido de R$ 252 milhões no segundo trimestre deste ano, 390,2% acima do prejuízo de R$ 51 milhões visto no mesmo trimestre do ano passado.

Considerando ajustes, como o efeito da marcação a mercado dos contratos da Light COM e itens não recorrentes, a companhia teve lucro de R$ 150 milhões no período, revertendo prejuízo de R$ 37 milhões do segundo trimestre de 2025.

A receita líquida, por sua vez, atingiu R$ 3,796 bilhões, alta de 9,8% na comparação anual. Enquanto a receita líquida ajustada (exclui receita e custo na margem de construção, VNR e itens não recorrentes) subiu 15,8% na mesma comparação, para R$ 3,521 bilhões.

O Ebitda ajustado somou R$ 599 milhões no período, avanço de 82,3% em relação há um ano. Segundo a companhia, a alta refletiu principalmente a expansão de 49,2% da margem bruta ajustada da Distribuidora e queda do PMSO (pessoal, Material, Serviços e Outros) consolidado.

A dívida líquida atingiu R$ 7,266 bilhões no trimestre, aumento de 12,5% ante o mesmo período do ano passado. Já a dívida líquida ajustada, que exclui o montante da dívida conversível (tanto em moeda local quanto em moeda estrangeira), subiu 16,5% no segundo trimestre ante o mesmo intervalo de 2025, para R$ 5,57 bilhões.

O resultado financeiro encerrou junho com R$ 327 milhões negativos ante R$ 21 milhões também negativos um ano antes. A alavancagem (dívida líquida/Ebitda 12 meses) ficou em 2,85 vezes no trimestre ante 2,56 vezes um ano antes.