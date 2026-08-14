A Cemig registrou lucro líquido de R$ 945,44 milhões no segundo trimestre de 2026, queda de 20,44% ante igual etapa de 2025.

A receita líquida somou a R$ 11,5 bilhões entre abril e junho deste ano, montante 3,43% maior menor frente ao reportado em igual etapa do ano passado.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) foi de R$ 2,239 bilhões no período, valor 8,75% acima do registrado no segundo trimestre de 2025, enquanto o Ebitda ajustado chegou a R$ 2,47 bilhões, alta de 9,32% ante igual período de 2025.

Segundo a companhia, o aumento no Ebitda está associado, principalmente, ao aumento na receita líquida, especialmente em decorrência do maior fornecimento bruto de energia elétrica, e do controle das despesas operacionais, sendo compensado parcialmente pelo aumento dos custos de operação.

Os custos e despesas totalizaram R$ 9,4 bilhões no período de abril a junho de 2026, um crescimento de 2,67% na comparação com os mesmos meses do ano passado.

O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 795,9 milhões no segundo trimestre, mais que dobrando em relação aos R$ 312,58 milhões negativos registrado um ano antes.