O Deutsche Bank se tornou o primeiro banco estrangeiro a receber aval do Banco do Povo da China, o Banco Central do país asiático, para atuar como banco de compensação em renminbi (RMB) para a Europa, em Frankfurt.
O Deutsche Bank facilitará o processamento, a compensação e a liquidação de ponta a ponta para transações transfronteiriças em RMB para instituições financeiras e empresas europeias, atuando como uma ponte local para os sistemas de pagamento da China, informou o Deutsche em comunicado na segunda-feira.
"A nomeação reforça o papel do Deutsche Bank como um elo fundamental entre a China e os mercados financeiros europeus, consolidando a posição de Frankfurt como um centro financeiro global", destacou o comunicado.
Essa designação oficial serve como um fator essencial para que o Deutsche Bank ofereça soluções diretas e altamente otimizadas para pagamentos, gestão de liquidez, financiamento comercial e investimentos, proporcionando aos clientes maior velocidade nas transações, redução do risco de contraparte e suporte contínuo para suas atividades comerciais globais.