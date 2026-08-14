A CPFL Energia registrou lucro líquido consolidado de R$ 1,438 bilhão no segundo trimestre deste ano, alta de 21,3% em relação ao R$ 1,186 bilhão anotado no mesmo período do ano passado.

De abril a junho, a receita operacional líquida somou R$ 11,107 bilhões, aumento de 5,3% frente o registrado na mesma etapa de 2025. Na distribuição, segmento que responde pela maior parcela das receitas, a expansão foi de 11,4%, para R$ 2,3 bilhões, impulsionada por uma combinação de aumento das vendas de energia e reajuste tarifário.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) alcançou em R$ 3,556 bilhões no segundo trimestre, crescimento de 17,4% frente os R$ 3,028 bilhões anotados nos mesmos meses do exercício passado.

Todos os segmentos de atuação da empresa apresentaram evolução positiva. Na distribuição, o Ebitda ficou em R$ 2,3 bilhões, alta anual de 11,4%. Já a geração anotou um indicador de R$ 767 milhões, 4,1% maior que o verificado no segundo trimestre de 2025. O Ebitda da transmissão cresceu 134,2%, para R$ 400 milhões, enquanto a divisão de Serviços e Outros teve Ebitda de R$ 88 milhões, um salto anual de 60,6%.

Endividamento

A CPFL encerrou junho com dívida líquida de R$ 32,5 bilhões, alta de 19,2% em um ano e cerca de 6% acima dos R$ 30,6 bilhões anotados em março. A alavancagem, medida pela relação Dívida Líquida/Ebitda, chegou 2,36 vezes, ante as 2,31 vezes de março e as 2,07 vezes do segundo trimestre do ano passado. O resultado financeiro ficou em R$ 986 milhões negativos, valor 47,9% maior que um ano antes.

A companhia realizou cerca de R$ 2,3 bilhões de captações, a um custo de CDI menos 0,029%, incluindo operações no mercado e mútuo com a controladora State Grid.

Os investimentos, por sua vez, somaram R$ 1,527 bilhão entre abril e junho, 7,4% acima do desembolsado um ano antes.