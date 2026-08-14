A JHSF - dona do Shopping Cidade Jardim, hotéis e restaurantes Fasano, loteamento Fazenda Boa Vista e outros negócios de luxo - reportou resultados recordes no seu balanço.

O grupo obteve lucro líquido consolidado de R$ 444 milhões no segundo trimestre de 2026, montante 81% maior que em igual período do ano passado.

O crescimento teve dois motivos principais. Um deles foi a expansão da receita imobiliária, puxada pela venda recente de todo o seu estoque de imóveis, numa operação de R$ 5,2 bilhões, acertada em dezembro. Neste trimestre, houve o reconhecimento de uma tranche do pagamento referente ao Complexo Boa Vista Estates. Além disso, o faturamento com a venda dos imóveis é apurado de acordo com o andamento das obras, que tiveram evolução no período.

Outro fator que contribui para o lucro foi a performance crescente da sua rede de negócios de shoppings, hotéis, clubes, residências e aeroporto (divisão chamada internamente de "renda recorrente").

"O resultado foi recorde. Tivemos o melhor segundo trimestre e o melhor primeiro semestre da história da companhia", afirmou o presidente da JHSG, Augusto Martins. "Isso mostra que a estratégia que foi desenvolvida nos últimos anos está dando os resultados", completou, referindo-se à expansão do ecossistema de operações para atender os consumidores de alta renda.

O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) consolidado e ajustado foi de R$ 536,8 milhões, expansão de 54,4% na mesma base de comparação anual, com margem de 53,7%, alta de 3,9 pontos porcentuais (p.p.). O critério "ajustado" exclui o efeito da variação no valor contábil das Propriedades para Investimento (PPIs), que não influencia diretamente o caixa. As PPIs geraram ganho contábil de R$ 58,3 milhões no trimestre.

O Ebitda ajustado da divisão de Incorporação Imobiliária disparou 222%, para R$ 345,8 milhões, enquanto o Ebtida da Divisão de Renda Recorrente aumentou 31%, para R$ 197 milhões.

A receita líquida consolidada alcançou R$ 935,3 milhões no trimestre, avanço de 88,5%.

As despesas operacionais consolidadas somaram R$ 127,6 milhões, alta de 17,5%, acompanhando o crescimento das atividades.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) consolidado gerou uma despesa líquida de R$ 74 milhões, alta de 14% no período.

A JHSF chegou ao fim do segundo trimestre com mais recursos na conta do que dívidas para pagar, isto é, um caixa líquido de R$ 1,18 bilhão. Esse montante diminuiu 36% ante o fim do primeiro trimestre.