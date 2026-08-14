A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou nesta quinta-feira, 13, que um bom acordo sobre o Banco de Brasília (BRB) é melhor do que alguém sair derrotado. "No final de tudo, acho que todos nós queremos a mesma coisa", disse Celina, em sua fala final na audiência sobre a situação do banco no Supremo Tribunal Federal (STF).

Se dirigindo ao ministro da Fazenda, Dario Durigan, a governadora afirmou: "Acho que ele não tem interesse nenhum em nenhuma turbulência sistêmica na economia."

Sobre os bancos, disse que todas as vezes que pediu audiência com os bancos S1 encontrou portas abertas.