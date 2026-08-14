A StoneCo, dona das maquininhas Stone e Ton, registrou lucro líquido ajustado de R$ 582,7 milhões no segundo trimestre, queda de 2,6% em relação a igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 13. Na comparação com o primeiro trimestre, houve alta de 6,1%

Segundo a empresa, o recuo anual reflete um lucro antes de imposto (EBT) ajustado menor e uma taxa efetiva de imposto que avançou para 16,4%, ante 15% um ano antes.

A receita total atingiu R$ 3,6 bilhões no trimestre, avanço de 2,5% na comparação anual.

O lucro bruto somou R$ 1,56 bilhão entre abril e junho, alta de 0,1% em relação ao segundo trimestre de 2025.

O lucro por ação ajustado (EPS, na sigla em inglês) ficou em R$ 2,40, expansão de 8,6% em 12 meses.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) consolidado foi de 21,6%, aumento de 0,9 ponto porcentual na comparação anual e de 3 pontos porcentuais no comparativo trimestral.

Adquirência

Em pagamentos, o volume total processado (TPV, na sigla em inglês) na adquirência da Stone alcançou R$ 142,2 bilhões no segundo trimestre, um incremento de 4,3% em relação a igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado hoje. Na comparação com o primeiro trimestre de 2026, a alta foi de 3,6%.

Segundo a companhia, a melhora deriva das iniciativas tomadas para reduzir o churn, ou seja, a taxa de cancelamento das maquininhas, que havia avançado no final de 2025. Os avanços têm sido concentrados na marca Ton e a empresa diz trabalhar para estendê-los mais firmemente para a marca Stone.

Em cartões, o TPV registrou queda anual de 3,1%, a R$ 111,5 bilhões. Em PIX QR Code, por outro lado, a métrica subiu 44,3%, a R$ 30,7 bilhões.

Clientes

A base de clientes ativos da empresa atingiu 4,8 milhões no trimestre, aumento de 6,4% na comparação anual.

O volume de depósitos no negócio bancário totalizou R$ 10,8 bilhões ao fim do trimestre, alta de 22,3% em 12 meses.