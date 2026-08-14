O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta quinta-feira, 13, que "não houve no nosso mandato nenhum ano em que o desemprego foi maior que a geração de emprego". Ele atribuiu isso à sua política econômica, que ele costuma sintetizar em uma frase: "Muito dinheiro na mão de poucos é pobreza e pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de riqueza."

A declaração foi dada durante a apresentação de dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), no Ministério do Trabalho e Emprego, ao lado do ministro do Trabalho, Luiz Marinho.

Os dados da Rais divulgados nesta quinta-feira indicam um aumento de 10,1 milhões de postos de trabalho formais no Brasil desde o início do atual mandato do petista.

"Se somar os 22 milhões (de novos postos de trabalho) somados no mandato anterior com o mandato de agora, vamos para 32 milhões (de novos postos de trabalho). Isso é um grande significado. Não houve no nosso mandato nenhum ano em que o desemprego foi maior que a geração de emprego. Isso porque tem um milagre. Uma parte do dinheiro está circulando na sociedade", declarou o presidente da República.

Lula disse que o Brasil tem "uma sociedade até um pouco endividada, por isso fizemos o Desenrola 1 e o Desenrola 2". E explicou: "Não sou contra a pessoa estar endividada. Sou contra a pessoa estar endividada com uma dívida que não tem objetivo de melhoria na qualidade de vida ou para crescer o patrimônio."

O presidente disse que é preciso "educar as pessoas para gastar somente aquilo que é possível pagar e que está dentro da possibilidade".

Ele voltou a criticar os gastos da população em jogos e apostas, algo que tem sido recorrente neste terceiro mandato.