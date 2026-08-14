Autoridades sanitárias da União Econômica Eurasiática (UEE) e do Japão confirmaram aberturas de mercado para produtos brasileiros, disse o Ministério da Agricultura.

"A União Euroasiática, composta por Armênia, Belarus, Casaquistão, Quirguistão e Rússia, autorizou a exportação brasileira de orquídeas e de alimentos à base de peixes, crustáceos, moluscos e outros produtos da pesca. O Japão, por sua vez, confirmou a possibilidade de exportação de bexigas natatórias (órgão hidrostático interno em forma de bolsa presente nos peixes ósseos) do Brasil", disse o ministério em nota.