A Acelen, controladora da Refinaria de Mataripe, na Bahia, informou que reduziu o preço da gasolina e do diesel nesta quinta-feira, 13, acompanhando o recuo do preço do petróleo e utilizando o programa de subvenção do governo para os dois combustíveis.

A gasolina teve queda de preço de cerca de 11,2% em relação à semana anterior, depois que a empresa aderiu ao programa de subvenção da gasolina (MP 1.358).

A partir desta quinta-feira, a gasolina na refinaria baiana passa a custar em torno de R$ 3,48 o litro, dependendo do mercado. Sem o subsídio, o preço seria de R$ 3,92 o litro para as distribuidoras.

No caso do diesel S-10 - o mais consumido e menos poluente -, o preço caiu 0,8% em relação ao preço da semana passada, quando a empresa já havia aderido ao programa de subvenção do governo (MP 1.363). Com o subsídio, o litro do combustível gira em torno de R$ 4,56, dependendo do mercado, preço que seria elevado para R$ 5,68 o litro se não houvesse a subvenção.

"A Acelen informa que a implementação do programa de subvenção à gasolina e ao diesel previsto na Medida Provisória nº 1.358/2026 vem sendo conduzida de forma gradual, em linha com o processo regulatório. Nesse contexto, a companhia ampliou a aplicação da subvenção às vendas elegíveis, em conformidade com a legislação vigente e com as regras aplicáveis", disse a empresa, que representa o fundo de investimento árabe Mubadala no Brasil no setor de petróleo e gás.