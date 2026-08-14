As bolsas europeias fecharam em queda nesta quinta-feira, 13, com investidores digerindo balanços corporativos, dados econômicos e a possibilidade de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) só realize um aumento de juros no fim do ano após dados de inflação mais brandos no país.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,56%, a 10.772,67 pontos. Em Frankfurt, o DAX cedeu 0,15%, a 26.292,00 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuou 0,28%, a 8.650,56 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve queda marginal de 0,01%, a 53.693,27 pontos. Em Madri, o Ibex 35 perdeu 0,18%, a 20.168,60 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve baixa de 0,21%, a 9.254,47 pontos. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,01%, a 659,40 pontos. As cotações são preliminares.

Na temporada de balanços, a Maersk saltou 9,4% e a Pandora subiu 8,5%, ambos em Copenhague, após resultados robustos no segundo trimestre. Em Londres, as ações de mineradoras pressionaram o índice. A Antofagasta cedeu 5,9% ao ampliar o lucro, mas reduzir seu guidance de produção. Já a Rio Tinto perdeu 4,7% após notícia de que a empresa e parceiros receberam ajuda de US$ 1,8 bilhão do governo australiano para manter o funcionamento da fundição de Tomago.

O Banco Central Europeu (BCE) está inclinado a aprovar a aquisição do alemão Commerzbank (+1,6%) pelo UniCredit (+1%), conforme mostra um documento interno visto pelo Reuters que detalha a visão preliminar do banco italiano em sua tentativa de criar um dos maiores credores da Europa.

No noticiário macroeconômico, o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,4% no segundo trimestre ante os três meses anteriores, em linha com o previsto. A Capital Economics, porém, alerta que o crescimento deve perder fôlego no restante do ano. Na zona do euro, a produção industrial ficou estável em junho ante maio, acima da projeção de queda de 0,1%.