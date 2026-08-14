Quatro das oito atividades que integram o comércio varejista registraram ganhos nas vendas em junho ante maio, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os Combustíveis e lubrificantes recuaram 1,7%, enquanto os Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo subiram 1,1%.

Houve recuo de 2,6% de Tecidos, vestuário e calçados e alta de 0,4% de Móveis e eletrodomésticos. Os Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria registraram avanço de 0,2% em junho.

Livros, jornais, revistas e papelaria caíram 9,9%. Nos Equipamentos e material para escritório informática e comunicação houve recuo de 1,3%, e em Outros artigos de uso pessoal e doméstico houve alta de 2,4%.

No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de material de construção, de veículos e de atacado alimentício, o segmento de Veículos, motos, partes e peças registrou recuo de 1,5%, enquanto Material de construção caiu 3,5%.

Com a reformulação periódica da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), o desempenho do varejo ampliado com ajuste sazonal inclui os dados do atacado alimentício, nova atividade investigada. No entanto, ainda não há divulgação de dados individuais para o atacado de produtos alimentícios na série com ajuste sazonal.

O IBGE explica que é necessário ter uma série histórica mais longa para ter uma base de dados consistente para as divulgações ajustadas sazonalmente.

Comparação com junho de 2025

Segundo o IBGE, sete das oito atividades que integram o comércio varejista registraram ganhos nas vendas em junho ante junho de 2025.

Os Combustíveis e lubrificantes avançaram 1,5%, enquanto os Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo subiram 2,2%.

Houve recuo de 1,7% de Tecidos, vestuário e calçados e alta de 7,5% de Móveis e eletrodomésticos. Os Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria registraram avanço de 6,2% em junho.

Livros, jornais, revistas e papelaria subiram 12,6%. Nos Equipamentos e material para escritório informática e comunicação houve avanço de 2,2%, e em Outros artigos de uso pessoal e doméstico houve alta de 5,0%.

No varejo ampliado, o segmento de Veículos, motos, partes e peças registrou avanço de 11,6%, enquanto Material de Construção subiu 0,6%, e Atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo cresceu 7,5%.