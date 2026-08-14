A produção brasileira de grãos na safra 2025/26 deve alcançar 360,75 milhões de toneladas, um incremento de 2,4%, o que representa um volume de 8,48 milhões de toneladas a mais do que o colhido no ciclo anterior, 2024/25 (352,27 milhões de t). Os dados constam do 11º Levantamento da Safra de Grãos, divulgado nesta quinta-feira, 13, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Esse resultado é influenciado pelo crescimento de 2,1% na área cultivada, estimada em 83,5 milhões de hectares, com destaque para soja, milho e sorgo. Já a produtividade média nacional das lavouras está prevista em 4.322 quilos por hectare, desempenho próximo ao registrado em 2024/25, disse a Conab em relatório.

Produto com maior área semeada na segunda safra, o milho deve atingir uma produção total de 142,96 milhões de toneladas na atual temporada. Com a colheita finalizada, a primeira safra do grão tem produção estimada em 29,49 milhões de toneladas, aumento de 18,2% ante 2024/25 (24,94 milhões de t). No segundo ciclo do cereal, a Conab estima que sejam colhidas cerca de 111,03 milhões de toneladas (queda de 1,9% ante 113,23 milhões de t em 2024/25). Em relação à terceira safra de milho, a estimativa é de uma produção de outras 2,4 milhões de toneladas. "Semeado na região Nordeste, o milho teve o desenvolvimento das lavouras impactado negativamente pelas condições climáticas registradas desde junho, principalmente no nordeste da Bahia, em Sergipe e em parte de Alagoas", comentou a estatal.

Para o algodão, a Conab prevê uma produção aproximada de 4,08 milhões de toneladas de pluma, volume praticamente estável ante 2024/25. A colheita, iniciada em junho, atinge 43,7% da área destinada à cultura, disse a Conab. O índice é inferior à média dos últimos cinco anos, porém superior ao registrado no ano passado, quando, no mesmo período, estava em 39%. As condições climáticas, de modo geral, favoreceram o bom desenvolvimento das lavouras.

Já o feijão deve registrar uma produção total próxima de 2,96 milhões de toneladas, somadas as três safras da leguminosa. O volume atualmente estimado representa uma redução de 3,2% em comparação com o ciclo 2024/25 (3,06 milhões de t). "Ainda assim, a produção garante o abastecimento no mercado interno", ressaltou a Conab. Na primeira safra do grão no ciclo 2025/26, a Conab estima que foram colhidas 973,9 mil toneladas. No segundo ciclo da leguminosa, a colheita está em fase final, e a estimativa é de uma produção de 1,3 milhão de toneladas. Na terceira safra, predominantemente cultivada em áreas irrigadas no Centro-Sul e em áreas de sequeiro no Nordeste, a produção esperada é de 681 mil toneladas.

Produtos da safra de verão, soja e arroz têm produção já colhida estimada, respectivamente, em 180,46 milhões de toneladas (alta de 5,2% ante 171,48 milhões de t em 2024/25) e 11,08 milhões de toneladas (queda de 13,1% ante 12,76 milhões de t em 2024/25). No caso da oleaginosa, destacam-se Mato Grosso, maior produtor do grão no País, com 51,6 milhões de toneladas, e a Bahia, Estado com a maior produtividade média estimada, de 4.260 kg/ha.

Para o arroz, a Conab identificou uma redução na produção em virtude de o plantio da cultura ter sido realizado em uma área 14% inferior em relação ao ciclo anterior (2024/25). Mesmo com a queda, o volume colhido atende à demanda do mercado doméstico.

Entre os produtos de inverno, a semeadura das culturas foi finalizada. Principal produto cultivado, o trigo deve registrar uma produção de 5,81 milhões de toneladas, redução de 26,2% em relação à safra de 2025. Essa redução na produção está relacionada à retração de 20,4% na área.