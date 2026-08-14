O dólar à vista abriu esta quinta-feira (13) em alta, com máxima no patamar de R$ 5,19, mas perdeu força em seguida, após o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos ficar estável em julho ante junho, abaixo da alta de 0,1% esperada. O núcleo do PPI subiu 0,2% na margem, ante previsão de 0,3%. Na comparação anual, o índice cheio avançou 4,7%, abaixo da expectativa de 4,9%, enquanto o núcleo subiu 4,2%, em linha com o consenso.

Os dados reforçaram o alívio nos juros dos Treasuries, cujos rendimentos renovaram mínimas após a divulgação. O DXY, índice que mede o desempenho do dólar ante uma cesta de seis divisas fortes, opera em ligeira queda, enquanto o dólar ante moedas emergentes não tem direção definida. Os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA também vieram acima do esperado, em 209 mil na semana passada, ante previsão de 205 mil.

No Brasil, o mercado também avalia os dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) de junho. As vendas do varejo restrito subiram 0,5% ante maio, na série com ajuste sazonal, acima da mediana de alta de 0,2% do Projeções Broadcast. Na comparação anual, houve avanço de 2,9%. Já o varejo ampliado, que inclui material de construção, veículos e atacado alimentício, recuou 1,0% na margem e avançou 4,9% em relação a junho de 2025.

O resultado do varejo ocorre após a estabilidade do volume de serviços em junho, divulgada na quarta-feira, 12, que também veio acima das expectativas, mas com composição considerada mais fraca. Os dados de atividade seguem no radar dos investidores em meio às apostas sobre a trajetória da Selic e aos sinais de perda de dinamismo da economia ao longo do segundo trimestre.

No exterior, os investidores também acompanham as negociações envolvendo o Estreito de Ormuz, em meio às incertezas sobre uma eventual reabertura da passagem. O petróleo recua mais de 2%, interrompendo uma sequência de cinco sessões de alta, após dados do Departamento de Energia dos EUA mostrarem aumento inesperado nos estoques de petróleo bruto.

Na quarta, o dólar à vista subiu 0,37%, a R$ 5,1799, maior valor de fechamento desde 2 de julho, acumulando alta de 2,16% em agosto. O mercado de câmbio segue atento ao ambiente fiscal e eleitoral no Brasil, após o rebaixamento da recomendação do País pelo JPMorgan e a última safra de pesquisas eleitorais terem contribuído para a forte deterioração dos ativos domésticos na terça-feira, 11.