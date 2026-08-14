O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos fica estável em julho ante junho, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira (13) pelo Departamento do Trabalho do país. Na comparação anual, o PPI avançou 4,7% em junho.

Analistas consultados pela FactSet previam alta mensal de 0,1% e acréscimo anual de 4,9%.

O núcleo do PPI - que exclui itens voláteis - dos EUA subiu 0,2% em julho ante junho. Na comparação anual, o núcleo do PPI avançou 4,2% em julho.

Analistas consultados pela FactSet previam alta mensal de 0,3% e acréscimo anual de 4,2%.