O advogado Nelson Wilians, investigado por suposta participação em um esquema bilionário de descontos ilícitos em aposentadorias e pensões do INSS e em uma fraude de R$ 3,8 bilhões envolvendo a comercialização de créditos falsos de ICMS, é alvo de buscas nesta quinta-feira, 13, por investigadores da Polícia Federal. Desta vez, a apuração mira uma terceira frente de suspeitas envolvendo o advogado, relacionada à ocultação da origem e da destinação de recursos obtidos com a exploração de jogos de azar e apostas esportivas.

A PixBet, controlada pelo empresário Ernildo Junior e apontada como próxima a integrantes do Centrão em Brasília, como mostrou o Estadão em 2025, também é alvo da Operação Arena. A empresa está sob investigação na Paraíba por suspeita de lavagem de dinheiro e apareceu na CPI do INSS em meio a suspeitas de vínculos entre a casa de apostas e envolvidos no esquema de descontos ilegais em aposentadorias.

Nelson Wilians mantém vínculos profissionais e empresariais com o grupo ligado à PixBet. O advogado atua para a casa de apostas e para seu controlador, Ernildo Junior. Wilians também foi sócio de Fernando Cavalcanti, investigado no esquema de descontos ilegais do INSS. Cavalcanti, por sua vez, comandou uma fintech em parceria com Ernildo, o XBank Digital, que também teve Wilians como sócio.

A defesa de Nelson Wilians informou que "a relação entre o escritório e a PixBet é estritamente profissional e decorre da prestação de serviços de advocacia" e que "a atuação do escritório em favor de seus clientes limita-se ao exercício regular da advocacia, não se confundindo com as atividades empresariais por eles desenvolvidas""(leia a íntegra abaixo). A reportagem pediu manifestação da PixBet. O espaço está aberto.

Ao todo, a Polícia Federal cumpre 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4.ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e de sequestro de até R$ 1,1 bilhão. As ações ocorrem nos Estados da Paraíba, de São Paulo, de Sergipe, do Rio de Janeiro e do Paraná.

A casa de Nelson Wilians, no Jardim Europa, região nobre da zona oeste da capital paulista, foi alvo de buscas nesta quinta-feira. Há menos de um mês, em 15 de julho, Wilians teve a residência vasculhada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira-SP), que investiga a suposta participação do advogado em um esquema de comercialização de créditos falsos de ICMS que teria fraudado R$ 3,8 bilhões em tributos. Ele também foi alvo de buscas em setembro de 2025, no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga as fraudes bilionárias envolvendo descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS.

Segundo a força-tarefa da Operação Arena, os investigadores identificaram indícios de que uma "complexa estrutura societária e financeira", mantida no Brasil e no exterior, era utilizada para registrar as operações de apostas de quota fixa (bets) e jogos de azar como se fossem realizadas fora do País. A investigação aponta que, apesar dessa estrutura, a operação, a gestão administrativa e as decisões sobre os negócios ocorriam em território brasileiro.

A investigação ainda mostra que empresas abertas no exterior eram usadas para justificar transferências robustas de valores para fora do País, embora não apresentassem atividades econômicas capazes de explicar os valores movimentados. Para dificultar o rastreamento do dinheiro, o grupo integrado pelo advogado Nelson Wilians teria supostamente criado uma rede que envolvia instituições de pagamento, operações de câmbio, ativos digitais e outras estruturas financeiras, além de dezenas de offshore. O objetivo, segundo a investigação, era esconder de onde os recursos vinham e para onde eram enviados.

Além da suspeita de evasão de divisas, a investigação identificou indícios de sonegação fiscal relacionados às bets ilegais. Segundo os investigadores, o grupo teria usado estruturas empresariais para ocultar rendimentos e, assim, reduzir ou deixar de pagar os impostos devidos sobre os valores obtidos com a exploração de jogos de azar.

"Embora a exploração de apostas de quota fixa tenha passado por recente processo de regulamentação no Brasil, os elementos reunidos indicam que atividades relacionadas ao setor já vinham sendo exercidas anteriormente, com indícios de utilização de mecanismos destinados a ocultar operações, receitas e beneficiários finais", informou a Receita Federal, que integra a força-tarefa da Operação Arena.

Leia a íntegra da nota da defesa de Nelson Wilians

A relação entre o escritório e a PixBet é estritamente profissional e decorre da prestação de serviços de advocacia.

A atuação do escritório em favor de seus clientes limita-se ao exercício regular da advocacia, não se confundindo com as atividades empresariais por eles desenvolvidas.

O escritório repudia qualquer tentativa de associar a atuação profissional de seus advogados às atividades ou condutas atribuídas a seus clientes.

É preciso ter cautela para que o legítimo exercício da advocacia não seja indevidamente criminalizado em razão da natureza ou das atividades daqueles que o advogado representa.