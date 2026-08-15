A Ambipar adiou a divulgação das informações trimestrais referentes ao segundo trimestre de 2026, prevista para esta sexta-feira, 14. Não foi informada a nova data.

De acordo com o comunicado, o adiamento decorre, principalmente, do processo de recuperação judicial da companhia, que impactou a conclusão dos trabalhos de apuração e elaboração das informações financeiras e contábeis.

A Ambipar acrescentou que está "envidando todos os esforços" para divulgar seus resultados do terceiro trimestre de 2025, também adiados, além dos balanços do primeiro e do segundo trimestres de 2026.

Pedido de falência

No fim de julho, a Ambipar foi à Justiça do Rio de Janeiro para questionar a dívida que motivou um pedido de falência feito pela fornecedora de frotas Addiante. A empresa alegou uma dívida constituída após o pedido de recuperação judicial (dívida extraconcursal), no valor de R$ 187,7 milhões.

A Addiante alega que a Ambipar inadimpliu 16 faturas de um contrato firmado, com vencimentos de novembro de 2025 a junho de 2026. Três dias depois do pedido de falência, a Ambipar interpôs uma ação questionando a dívida que motivou o pedido da Addiante.

"Trata-se de uma dívida ilíquida e o pedido realizado pela Addiante não possui base capaz de caracterizar a obrigação como uma dívida originada após a Recuperação Judicial", disse a Ambipar em nota enviada na ocasião à Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.