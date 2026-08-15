A Tesla avalia apresentar um "carro voador" atrelado ao lançamento de uma nova versão do Roadster. A demonstração, segundo o site The Information, incluiria um Roadster equipado com propulsores de gás frio e ocorreria nas instalações da SpaceX em McGregor, no Texas.

De acordo com a reportagem, a própria SpaceX estaria desenvolvendo os propulsores usados no teste, que poderia acontecer ainda neste mês.

Após a notícia, as ações da Tesla chegaram a tocar US$ 351,26, mas viraram para queda e recuavam 1%, a US$ 336,63, segundo o MarketSurge. No setor, Archer Aviation e Joby Aviation - companhias de "táxi aéreo" que trabalham em projetos semelhantes - caíram quase 4% e 3%, respectivamente.

Ainda segundo o The Information, a versão "voadora" do Roadster seria operada remotamente, sem ocupantes, e não foi desenhada para ser legalizada para uso em vias públicas. Os participantes do evento também teriam de permanecer a centenas de jardas de distância do veículo, já que os propulsores poderiam causar danos à audição.

"O Roadster definitivamente está em desenvolvimento", afirmou Lars Moravy, vice-presidente de Engenharia de Veículos da Tesla, ao Teslarati. "Falamos sobre isso no último domingo à noite. Estamos nos preparando para uma demonstração super legal. Vai ser de cair o queixo."

O CEO Elon Musk alimentou a especulação ao longo da semana, com publicações no X, e teria reconhecido internamente a complexidade de colocar a demonstração de pé, de acordo com o The Information.

O Roadster original, lançado em 2008, foi o primeiro carro da Tesla. Ele saiu de linha em 2012. Uma nova versão do modelo vem sendo prometida há cerca de 10 anos.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast