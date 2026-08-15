A Berkshire Hathaway resolveu se inspirar na Geração Z, que tem se afastado de bebidas alcoólicas em busca de uma qualidade de vida mais saudável. A holding financeira americana tirou da sua carteira a posição que detinha na Constellation Brands no fim do segundo trimestre.

A Constellation está por trás de marcas icônicas como as cervejas Corona e Modelo e detém participação na vinícola Robert Moldavi, que produz um dos melhores Cabernet Sauvignon do mundo no Napa Valley, na Califórnia (EUA).

Veículo de investimentos do icônico magnata Warren Buffett, a Berkshire liquidou todas as 632.890 ações da Constellation Brands no segundo trimestre de 2026, conforme revelam os dados do formulário 13-F registrado pela companhia na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) nesta sexta-feira.

Ao mesmo tempo, a empresa escolheu ampliar a alocação em nomes como a Alphabet, holding da Google, e Delta Airlines.

A Geração Z agrupa os primeiros nativos digitais que cresceram cercados por smartphones, redes sociais e internet. Já a Berkshire tem 187 anos de história e se tornou uma potência de investimentos sob a batuta de Buffett, que deixou oficialmente o cargo de CEO do conglomerado no final de dezembro de 2025, após seis décadas no comando.

O reposicionamento da carteira da Constellation se soma a sinais de declínio do interesse por bebidas alcoólicas. Estima-se que o consumo mundial de vinho em 2025 seja de 208 milhões de hectolitros, uma queda de 2,7% em relação a 2024, segundo a Organização Internacional de Vinhedos e Vinhos.

"Isso reflete o efeito combinado de mudanças estruturais de longo prazo em mercados maduros, alterações no comportamento do consumidor e pressões econômicas recentes sobre o poder de compra", disse a associação em seu balanço mais recente em maio.