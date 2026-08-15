Com aproximadamente 83% das empresas do índice STOXX 600 já tendo divulgado seus resultados do segundo trimestre, o índice apresenta um crescimento agregado dos lucros de cerca de 20% em termos reportados, revelou um estudo da empresa americana de dados financeiros FactSet divulgado nesta sexta-feira, 14.

Isso representa um resultado sólido em relação às expectativas anteriores, avalia o estudo elaborado pela time StreetAccount European Macro. O crescimento das vendas está em um ritmo mais moderado de 9,5%, ligeiramente acima da projeção feita meses antes. A surpresa geral do lucro por ação (EPS) é de 4,8%, com a surpresa das vendas em 2,7%.

Lubrificado pelos preços do petróleo, o setor de Energia se destacou, registrando um crescimento de 124% no lucro por ação (EPS) e um aumento de 36% nas vendas, diz a FactSet.

A BP foi uma das empresas do setor de energia com ganhos exponenciais. A BP registrou um salto no lucro do segundo trimestre, para US$ 5,73 bilhões, impulsionado por ganhos elevados em sua operação de trading de petróleo, favorecida pela maior volatilidade nos mercados de energia com o conflito no Oriente Médio. O resultado se compara aos US$ 3,2 bilhões do primeiro trimestre

O setor Imobiliário não ficou muito atrás, com um crescimento de 53% no EPS, mesmo com um aumento de 26% nas vendas. O setor de Materiais Básicos veio em seguida, com um crescimento de 35% no EPS e de 8% nas vendas, enquanto o setor de Tecnologia apresentou alta de 17% no EPS e de 14% nas vendas.

No extremo oposto, o segmento de Consumo Discricionário registrou uma queda de 24% nos lucros, apesar de uma modesta contração de 1% nas vendas. Os segmentos de Consumo Básico e Telecomunicações também apresentaram desempenho inferior, com ganhos de lucro por ação na casa de um dígito baixo.