A holding financeira Berkshire Hathaway elevou a sua participação na Alphabet para 105,98 milhões de ações no segundo trimestre, o que correspondeu a um aumento de cerca de 80% sobre a fatia detida no primeiro trimestre, de acordo com o formulário 13-F registrado na Comissão de Valores dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês).

A ampliação da controladora da Google na carteira da Berkshire ocorre após a compra direta feita em junho, somada a aquisições de ações no mercado aberto ao longo do período. A fatia equivale a um valor aproximado de US$ 36,66 bilhões, considerando o valor de fechamento dos ativos da Alphabet nesta sexta-feira, a US$ 345,90.

Com a configuração da carteira, a Alphabet se tornou o terceiro maior investimento em ações detidos pela Berkshire, atrás da Apple e da American Express. A configuração retrata a estratégia do CEO Greg Abel, que começou a utilizar a gigantesca reserva de caixa acumulada por Warren Buffett.

Investidores que administram mais de US$ 100 milhões são obrigados a divulgar a maior parte de suas participações em valores mobiliários em até um mês e meio após o encerramento de um trimestre. Esses registros oferecem ao público uma visão relativamente atualizada das carteiras de investidores de fundos renomados.

Ao final do segundo trimestre, a Berkshire detinha 227,9 milhões de ações da Apple, equivalente a um valor aproximado de US$ 69,7 bilhões, considerando se a posição foi mantida até esta sexta-feira, quando as ações da distribuidora do iPhone fechou a US$ 305,93 na Bolsa de Nova York. A Berkshire detinha um valor aproximado de US$ 51,3 bilhões em ações da American Express.

Na comparação com o fim do primeiro trimestre, a Berkshire reduziu sua fatia no Bank of America, em cerca de 30 milhões de ações para 483 milhões de ações, equivalente a US$ 31,15 bilhões, considerando a cotação de fechamento dos ativos do banco americano nesta sexta-feira.

A Berkshire também ampliou a compra de ações da Delta Air Lines, aumentando sua participação em cerca de 43%, de 39,8 milhões de ações para 57 milhões de ações - uma posição avaliada atualmente em cerca de US$ 5,09 bilhões.