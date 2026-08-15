A Vibra Energia registrou lucro líquido de R$ 2,352 bilhões no segundo trimestre de 2026, com alta de 705% em relação ao mesmo período de 2025. No indicador ajustado, a empresa apresentou R$ 2,293 bilhões de lucro, com alta de 365%. Na linha do Ebitda ajustado, o montante foi de R$ 4,499 bilhões, alta de 206% na comparação anual.

A companhia destaca que conseguiu o terceiro trimestre consecutivo de recorde em novos postos (embandeiramento). Foram 230 novos postos no período, uma aceleração frente aos 155 do trimestre anterior e à média trimestral de 101 postos em 2025. "Esses são ganhos estruturais: novos contratos, novos relacionamentos e novos volumes, que permanecerão apesar de qualquer contexto conjuntural", afirma o CEO da companhia, Ernesto Pousada, na carta que acompanha a divulgação dos resultados da Vibra.

A receita líquida somou R$ 57,428 bilhões no trimestre, crescimento de 26% ante um ano antes. No indicador operacional, o volume de vendas aumentou 4% no período, para 9.053 milhões de metros cúbicos (m?).

A dívida líquida da companhia encerrou o trimestre em R$ 16,062 bilhões, recuo de 24% em base anual. Já a alavancagem medida pela relação dívida líquida/Ebitda ajustado LTM ficou em 1,3 vez, abaixo da 1,8 vez registrada no segundo trimestre de 2025. A companhia aponta que o indicador inclui efeitos de recuperações tributárias extraordinárias - se desconsideradas, a alavancagem foi de 2,9 vezes.