A Fitch Ratings reafirmou a classificação de Default do Emissor em Moeda Estrangeira de Longo Prazo do Reino Unido em 'AA-', com perspectiva estável.

Segundo a agência de classificação de risco, os ratings do Reino Unido são apoiados por uma economia de alta renda, grande, diversificada e flexível. A Fitch prevê que o déficit do governo do país diminua gradualmente para 4,2% do PIB em 2028. Já a projeção da dívida do governo geral do Reino Unido é de que suba para 106% do PIB ao final de 2028.

A mudança de primeiro-ministro para Andy Burnham é a sexta em pouco mais de 10 anos, no entanto, sua posição de maior liderança no Partido Trabalhista (no poder) e seus índices de aprovação pública mais elevados devem favorecer uma maior estabilidade política pelo restante do atual mandato parlamentar (que se estende, no máximo, até julho de 2029), avalia.

A Fitch não prevê alterações significativas nas regras fiscais ou na política macroeconômica no curto prazo - em consonância com as declarações do novo primeiro-ministro e do Chanceler -, embora identifique uma incerteza um pouco maior em relação à política fiscal à medida que se aproximam as próximas eleições.

A Fitch projeta que a inflação subirá de 2,6% em junho para 3,7% no final do ano, principalmente devido a aumentos nos tetos de preços de energia, recuando para 2% no final de 2028 - patamar consistente tanto com a meta do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) quanto com a mediana da categoria 'AA'. Prevemos que o BoE manterá a taxa básica de juros em 3,75% até 2026, reduzindo-a a partir do próximo ano até atingir 3% em 2028, em linha com a taxa neutra.