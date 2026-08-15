A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,1%
Pontos: 166.934,20
Máxima estável: 167.099 pontos
Mínima de -1,36% : 164.835 pontos
Volume: R$ 1,09 bilhões
Variação em 2026: 3,61%
Variação no mês: -6,22%
Dow Jones: -0,2%
Pontos: 53.732,41
Nasdaq: -0,28%
Pontos: 26.729,16
Ibovespa Futuro: -0,25%
Pontos: 170.250
Máxima (pontos): 171.210
Mínima (pontos): 167.990
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,00
Variação: +1,8%
Petrobras PN
Preço: R$ 42,09
Variação: +0,45%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,54
Variação: -0,72%
Ambev ON
Preço: R$ 14,75
Variação: -1,14%
Petrobras ON
Preço: R$ 46,83
Variação: +0,21%
Vale PNA
Preço: R$ 71,30
Variação: -0,83%
MBRF SA ON
Preço: R$ 16,36
Variação: +0,06%
Vale ON
Preço: R$ 71,30
Variação: -0,83%
Itausa PN
Preço: R$ 12,49
Variação: +0,4%
Global 40
Cotação: 608,645 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,2194
Venda: R$ 5,2199
Variação: +0,52%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,32
Venda: R$ 5,42
Variação: +1,5%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,2230
Venda: R$ 5,2236
Variação: +0,73%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,2900
Venda: R$ 5,3890
Variação: +1,56%
- Dólar Futuro (setembro)
Cotação: R$ 5,2335
Variação: +0,62%
- Euro
Compra: US$ 1,1568 (às 18h00)
Venda: US$ 1,1572 (às 18h00)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,0380
Venda: R$ 6,0390
Variação: +0,87%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,2100
Venda: R$ 6,3090
Variação: +2,52%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 13,87% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 13,90% ao ano.
- Over a 13,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.437,3 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +038%