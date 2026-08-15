A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,1%

Pontos: 166.934,20

Máxima estável: 167.099 pontos

Mínima de -1,36% : 164.835 pontos

Volume: R$ 1,09 bilhões

Variação em 2026: 3,61%

Variação no mês: -6,22%

Dow Jones: -0,2%

Pontos: 53.732,41

Nasdaq: -0,28%

Pontos: 26.729,16

Ibovespa Futuro: -0,25%

Pontos: 170.250

Máxima (pontos): 171.210

Mínima (pontos): 167.990

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,00

Variação: +1,8%

Petrobras PN

Preço: R$ 42,09

Variação: +0,45%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,54

Variação: -0,72%

Ambev ON

Preço: R$ 14,75

Variação: -1,14%

Petrobras ON

Preço: R$ 46,83

Variação: +0,21%

Vale PNA

Preço: R$ 71,30

Variação: -0,83%

MBRF SA ON

Preço: R$ 16,36

Variação: +0,06%

Vale ON

Preço: R$ 71,30

Variação: -0,83%

Itausa PN

Preço: R$ 12,49

Variação: +0,4%

Global 40

Cotação: 608,645 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,2194

Venda: R$ 5,2199

Variação: +0,52%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,32

Venda: R$ 5,42

Variação: +1,5%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,2230

Venda: R$ 5,2236

Variação: +0,73%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,2900

Venda: R$ 5,3890

Variação: +1,56%

- Dólar Futuro (setembro)

Cotação: R$ 5,2335

Variação: +0,62%

- Euro

Compra: US$ 1,1568 (às 18h00)

Venda: US$ 1,1572 (às 18h00)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,0380

Venda: R$ 6,0390

Variação: +0,87%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,2100

Venda: R$ 6,3090

Variação: +2,52%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 13,87% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 13,90% ao ano.

- Over a 13,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.437,3 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +038%


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