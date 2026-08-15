A mediana do Prisma Fiscal para o déficit primário do Governo Central em 2026 aumentou de R$ 58,077 bilhões em julho para R$ 59,145 bilhões em agosto. A estimativa intermediária para 2027, que estava em R$ 53,878 bilhões em julho, foi para R$ 55,000 bilhões.

Os números foram divulgados pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda nesta sexta-feira, 14. A coleta dos dados foi fechada no 5º dia útil de agosto.

O governo negociou com o Congresso maneiras de obter a arrecadação necessária para fechar o orçamento deste ano. No fim de 2025, aprovou um corte linear nos benefícios tributários do governo e ampliou a tributação sobre apostas eletrônicas, fintechs e Juros sobre Capital Próprio (JCP).

A norma promove um corte linear nos incentivos fiscais e deve gerar arrecadação superior aos R$ 20 bilhões estimados como necessários para auxiliar o cumprimento da meta fiscal de 2026, que prevê superávit de R$ 34,3 bilhões.

A meta fiscal é de superávit de 0,25% porcentual do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, com tolerância de 0,25 ponto.

DGBB

Os economistas do mercado consultados pela SPE mantiveram as estimativas para a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) para o fim de 2026, que permanece em 83,0%. Para 2027, a mediana de DBGG/PIB oscilou de 86,50% para 86,77%. A estimativa intermediária do Prisma Fiscal para o déficit nominal do Governo Central este ano subiu, saindo de R$ 1,094 trilhão para R$ 1,102 trilhão.

A mediana para a arrecadação federal subiu de R$ 3,175 trilhões para R$ 3,185 trilhões em 2026, e caiu de R$ 3,374 trilhões para R$ 3,370 trilhões em 2027. Com isso, a estimativa intermediária para a Receita Corrente Líquida (RCL) do Governo Central passou de R$ 2,567 trilhões para R$ 2,574 trilhões neste ano, e se manteve em R$ 2,732 trilhões no próximo ano.

A mediana da projeção do Prisma Fiscal para a despesa total do Governo Central saiu de R$ 2,626 trilhões para R$ 2,624 trilhões em 2026, e de R$ 2,756 trilhões para R$ 2,787 trilhões em 2007.