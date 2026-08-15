O petróleo fechou em alta nesta sexta-feira, 14, ampliando os ganhos semanais, em meio à paralisação das negociações entre Estados Unidos e Irã, a travessia marítima limitada via Estreito de Ormuz e troca de ataques entre Arábia Saudita e os houthis do Iêmen.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em alta de 1,42% (US$ 1,15), a US$ 82,40 por barril.

O petróleo Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em alta de 1,67% (US$ 1,45), a US$ 88,52 o barril.

Na semana, o WTI acumulou alta de 5,4% e o Brent subiu 5,95%.

Uma fonte militar confirmou à agência Saba que as Forças Armadas do Iêmen realizaram com sucesso um ataque contra instalações da Saudi Aramco em Najran, na Arábia Saudita, utilizando um drone. Na quinta-feira, a milícia houthi, do Iêmen, também atingiu uma refinaria da petroleira saudita na cidade de Jizan, segundo a Saba.

A petrolífera estatal saudita Aramco não se manifestou por meio de seu canal de informações aos investidores.

Os ataques ocorrem enquanto estão travadas as negociações entre Estados Unidos e Irã para reabrir o Estreito de Ormuz. Autoridades americanas reforçaram que continuarão com a pressão econômica contra o Irã, com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, prometendo ações "nunca antes vistas". Já o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, ameaçou manter um bloqueio marítimo indefinido aos portos iranianos.

Na quinta, os Emirados Árabes Unidos acusaram o Irã de ter atacado duas embarcações da estatal Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) que transitavam pelo Estreito de Ormuz. Para o analista do MUFG, Soojin Kim, a ausência de um acordo duradouro sobre o estreito e a continuidade das ameaças tanto no estreito quanto no Mar Vermelho devem manter um "prêmio geopolítico significativo embutido nos preços do petróleo".

Enquanto isso, a Turquia e aliados regionais estão ampliando a pressão para que os Estados Unidos contenham as ações militares de Israel no Oriente Médio.

Na guerra da Ucrânia, a Rússia suspendeu as exportações de petróleo bruto do terminal Sheskharis no porto de Novorossiysk, no Mar Negro, após ataques de drones de Kiev. Segundo a ONU, a Ucrânia teve o mês mais mortal em julho desde o início da guerra, com pelo menos 437 civis mortos e 2.610 feridos.