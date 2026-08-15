A SpaceX pode enfrentar mais turbulências com o surgimento de uma empresa rival de foguetes reutilizáveis no horizonte. A start-up Stoke Space Technologies está levantando US$ 1 bilhão para acelerar o desenvolvimento e a produção de um foguete totalmente reutilizável e desafiar a empresa de Elon Musk, segundo a Bloomberg.

A SpaceX detém hoje quase um monopólio nos lançamentos comerciais de satélites globais, com mais de 90% de participação de mercado.

Além disso, na quinta-feira, Musk revelou suas enormes participações na SpaceX, relatando uma participação de quase 50% no valor de mais de US$ 900 bilhões da companhia. Musk, em um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários (SEC, em inglês), relatou possuir quase 6,42 bilhões de ações. Ele disse que grande parte dessa propriedade requer que a empresa atinja certos marcos.

Às 14h19 (de Brasília), as ações da SpaceX chegaram a cair 1,59% em Nova York. Desde que começaram a ser negociados em 12 de junho, os papéis caíram mais de 6% e despencaram 30% em relação ao recorde de US$ 201,80 alcançado em 16 de junho. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado