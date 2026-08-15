O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) informou nesta sexta-feira, 14, que a Simpala S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, cuja liquidação extrajudicial foi decretada mais cedo pelo Banco Central, tem uma base estimada de 21 mil credores com depósitos elegíveis ao pagamento de garantia, que somam R$ 622 milhões.

Os pagamentos serão efetuados conforme o regulamento do FGC e a partir dos dados e valores indicados pelo liquidante.

"Todos os créditos enquadrados no Regulamento do FGC terão o processo de pagamento iniciado tão logo o levantamento dos dados dos credores seja concluído e disponibilizado", afirma o fundo, em nota.

O FGC oferece garantia ordinária de até R$ 250 mil, por CPF ou CNPJ, por instituição financeira associada ou conglomerado, para investimentos em produtos como conta corrente, CDB, poupança, RDB, LCI, LCA e LCD. O valor máximo é de R$ 1 milhão em período de quatro anos.

Os depositantes e investidores devem acompanhar o processo pelas redes sociais e pelo site do FGC, onde serão disponibilizadas informações e atualizações.

O fundo solicita aos credores que utilizem o aplicativo FGC, disponível em lojas Apple Store ou Google Play para já realizar o cadastro básico. "Em etapa posterior, assim que o FGC receber a relação dos credores do liquidante, será possível realizar a solicitação da garantia, com a identificação do beneficiário e a indicação da conta de sua titularidade, onde o valor da garantia será depositado."