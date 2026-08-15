O ministro da Fazenda, Dario Durigan, repetiu, nesta sexta-feira, 14, que o problema do Banco de Brasília (BRB) não é do governo federal ou da Pasta, mas que foi ele quem deu a saída do acordo para a operação de socorro à instituição financeira. "Esse problema não tem nada que ver com o governo federal, muito menos com o Ministério da Fazenda. Vocês já ouviram o ministro Fernando Haddad falar que aqui ele nunca recebeu as pessoas envolvidas nesse caso, e a gente diz isso com algum orgulho, de ter uma equipe muito séria", disse, relembrando a gestão de Haddad no comando do ministério.

Em audiência convocada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux sobre o tema na quinta-feira, Dario Durigan também disse que o governo federal foi "proativo" e não houve "inércia".

"Mesmo não sendo um problema nosso, fomos nós que apresentamos uma saída que respeitaria e conseguiria manter serviços importantes para o DF. Fui eu que levei na outra reunião essa possibilidade, não havendo a possibilidade de aval da União, também para não ficar sem resposta", completou Durigan nesta sexta.