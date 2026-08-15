O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan recuou para 51 em agosto, ante 55,2 em julho, segundo levantamento preliminar divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 14. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 54,5.

A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses avançaram de 4,2% em julho para 4,3% em agosto. Para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação se manteve em 3,3%.