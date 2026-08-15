A Innventure retirou suas projeções de receita e fluxo de caixa para a Accelsius, subsidiária criada em 2022 para oferecer soluções de resfriamento líquido de chips em data centers de inteligência artificial, citando mudanças na dinâmica do mercado de infraestrutura de IA.

"Embora nossa convicção na oportunidade de longo prazo da Accelsius só tenha se fortalecido, a dinâmica em evolução do mercado de infraestrutura de IA, incluindo restrições enfrentadas por adotantes menores e mais iniciais relacionadas à disponibilidade de energia, acesso a GPUs e cronograma de implantação, afetou nossas expectativas de curto prazo e torna a geração de receita em 2026 um reflexo impreciso do progresso relevante que a Accelsius vem fazendo", afirmou o CEO Bill Haskell.

Segundo a empresa, o foco passará a ser o desenvolvimento de relacionamentos com a indústria e a execução de marcos para o avanço do negócio da Accelsius.

A mudança foi anunciada junto com os resultados do segundo trimestre, que melhoraram em relação ao ano anterior, mas ficaram abaixo das estimativas de Wall Street. A Innventure registrou prejuízo de US$ 26,5 milhões, ou US$ 0,32 por ação, ante perda de US$ 84,2 milhões, ou US$ 1,60 por ação, um ano antes, segundo balanço divulgado no fim da tarde de quinta-feira. Analistas consultados pela FactSet projetavam prejuízo de US$ 0,23 por ação.

A receita dobrou, para US$ 953 mil, de US$ 476 mil um ano antes, mas também veio abaixo do consenso de US$ 2 milhões, segundo a FactSet. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast