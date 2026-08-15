O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2026 ante os três meses anteriores, segundo revisão divulgada nesta sexta-feira, 14, pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia (UE). Na comparação anual, o PIB do bloco avançou 1% entre abril e junho.

Os resultados confirmam as estimativas iniciais divulgadas no fim de julho e vieram em linha com as previsões de analistas consultados pela FactSet.

Superávit comercial

A zona do euro apresentou superávit comercial de 1,8 bilhão de euros em junho, segundo dados com ajuste sazonal publicados hoje pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia. O resultado contrasta com o déficit de 6,1 bilhões de euros registrado em maio, conforme dado revisado.

Na comparação mensal, as exportações do bloco subiram 0,9% em junho, enquanto as importações recuaram 2,1%, também com ajuste sazonal.

No dado sem ajuste sazonal, a zona do euro registrou superávit comercial de 8,6 bilhões de euros em junho, ante o saldo positivo de 4,8 bilhões de euros observado no mesmo mês de 2025.