A SMIC, maior fabricante de chips por contrato da China, afirmou estar se beneficiando do efeito indireto do boom da inteligência artificial (IA), que vem elevando a demanda por chips de suporte à tecnologia e impulsionando um salto nos pedidos de outros produtos não ligados diretamente ao tema.

Em teleconferência de resultados nesta sexta-feira, o co-CEO da Semiconductor Manufacturing International Corp. Zhao Haijun disse que a empresa recebeu um volume crescente de encomendas de chips usados em aplicações de IA. Segundo ele, data centers de IA dependem de um amplo ecossistema de semicondutores além das unidades de processamento gráfico (GPUs) - de componentes de gerenciamento de energia a soluções de transmissão de dados - para lidar com cargas de trabalho intensas.

Um rack de servidor de IA de alta densidade com 72 GPUs, por exemplo, pode exigir mais de 16.000 componentes de gestão e fornecimento de energia para entrega e conversão de eletricidade. Esses chips de suporte "estão em falta, e isso deve continuar no longo prazo", afirmou Zhao.

A demanda crescente por capacidade de computação voltada à IA ocorre num momento em que os gastos com IA das chamadas hyperscalers dos EUA devem atingir US$ 800 bilhões neste ano, enquanto empresas chinesas de internet seguem ampliando investimentos em infraestrutura. "Tudo isso superou nossas projeções anteriores", acrescentou.

Ao mesmo tempo, segmentos não relacionados à IA enfrentam uma escassez severa de semicondutores, à medida que fabricantes globais de chips por contrato priorizam capacidade para atender à demanda ligada à IA. A mudança tem levado clientes internacionais e domésticos a transferir para a China encomendas de fabricação em processos de produção mais antigos, beneficiando empresas estabelecidas como a SMIC.

Fabricantes de eletrônicos de consumo, como TVs e PCs, também começaram a recompor estoques para se preparar para o próximo ano, caso a demanda volte a se recuperar, disse Zhao.

Com isso, a SMIC vem registrando preços médios de venda mais altos e uma taxa de utilização de capacidade melhor do que a esperada.

Esses fatores contribuíram para a receita trimestral recorde da companhia e para uma margem bruta acima do previsto no segundo trimestre, apesar do aumento dos custos de depreciação em meio à expansão acelerada de capacidade.

A empresa informou que, após negociar novos preços com clientes, os reajustes dos wafers devem aparecer nos embarques do terceiro trimestre. A expectativa é que as altas elevem as margens para entre 26% e 28%.

A SMIC projeta que os custos de depreciação aumentem 30% neste ano, para US$ 5 bilhões, e continuem subindo à medida que a empresa avalia novos planos de expansão.

As ações da SMIC listadas em Hong Kong fecharam em alta de 4,8% nesta sexta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast