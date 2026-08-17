Por Sergio Caldas*

São Paulo, 17/08/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, enquanto investidores avaliaram dados de crescimento do Japão e um alívio relativo nos preços do petróleo, apesar da continuidade do impasse entre EUA e Irã.

Em Tóquio, o índice Nikkei subiu 0,74%, a 69.220,25 pontos, após dados oficiais mostrarem que o Produto Interno Bruto (PIB) do Japão cresceu a uma taxa anualizada de 1,1% no trimestre de abril a junho, resultado um pouco acima do esperado, segundo a Associated Press.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 1,34% em Hong Kong, a 25.453,23 pontos, enquanto o Taiex registrou leve alta de 0,10% em Taiwan, a 45.857,27 pontos.

Na Coreia do Sul, não houve pregão hoje devido a um feriado.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,41%, a 3.982,65 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,20%, a 2.647,28 pontos.

Após o encerramento dos negócios chineses, dados mostraram que a produção industrial e as vendas no varejo da segunda maior economia do mundo cresceram menos do que o previsto em julho, enquanto o setor imobiliário continuou mostrando sinais de fraqueza.

No âmbito geopolítico, o petróleo operou perto da estabilidade nas últimas horas, após subir até 6% na semana passada, embora persista a incerteza em torno do conflito entre EUA e Irã, após o prazo para um acordo de paz expirar sem que fossem anunciados os próximos passos. No fim da madrugada, o WTI caía 0,40% e o Brent subia 0,25%.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o tom positivo da Ásia e terminou em baixa: o S&P/ASX 200 recuou 0,46% em Sydney, a 9.073,20 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Associated Press