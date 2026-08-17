O Mercado Pago, a fintech do Mercado Livre, está entrando no disputado segmento do consignado privado. A instituição financeira anunciou hoje o início da oferta da modalidade para trabalhadores do regime CLT em canal digital próprio ou com contratação iniciada pela Carteira de Trabalho Digital (CTPS).

A linha será disponibilizada para a base de clientes de maneira gradual, com base no comportamento da carteira a cada desconto em folha. Na fase inicial da operação, realizada em quatro dias de julho, houve 5 mil contratos fechados, de acordo com o Mercado Pago. Entre os trabalhadores que optaram pela fintech após simulação no CTPS, 70% concluíram a contratação.

Desde outubro do ano passado, o sistema processou cerca de 50 milhões de solicitações por meio da CTPS, com 9 milhões de CPFs únicos. Desse total, cerca de 80% já são clientes do Mercado Pago, conforme a instituição financeira.

"O Mercado Pago vem consolidando sua oferta de serviços financeiros integrados e participa ativamente das inovações que transformam o futuro do setor, apoiando seus clientes em suas jornadas financeiras", afirmou o diretor sênior de crédito no Mercado Pago Brasil, Pablo Zbinden.

O anúncio reflete o apetite crescente do setor financeiro pelo consignado privado, na corrida de bancos e fintechs por linhas consideradas seguras. Em junho, a carteira total do consignado CLT no Brasil somava R$ 113,3 bilhões, um crescimento de 143% em relação a igual mês do ano passado, de acordo com dados mais recentes do Banco Central.

Em 2025, o governo editou o programa do Crédito do Trabalhador para incentivar a modalidade, mas as instituições financeiras, no geral, iniciaram as concessões de forma cautelosa, à medida que aguardavam ajustes operacionais, como a implementação das garantias.