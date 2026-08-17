A partir desta segunda-feira, 17, a B3 passa a disponibilizar 164 novos ativos para negociação no mercado a termo. A ampliação conta com 99 Fundos Imobiliários (FIIs) e 65 BDRs não patrocinados. Até então, eram 20 FIIs e 14 BDRs não patrocinados para negociação.

De acordo com a bolsa, o mercado a termo já movimentou mais de R$ 12 bilhões em volume acumulado em 2026, com tíquete médio de R$ 189 mil.

No mercado a termo, comprador e vendedor combinam o preço de determinado ativo para que a liquidação da operação aconteça em uma data futura previamente definida. Essas condições possibilitam aos investidores adotar diferentes estratégias, tanto para proteção de carteira (hedge) quanto para busca de lucros, inclusive para uso simultâneo de posições no mercado a termo e no mercado à vista, com operações com contratos futuros ou opções.

Entre os novos ativos estão os BDRs vinculados a empresas globais como Berkshire Hathaway (BERK34), Coca-Cola (COCA34), Disney (DISB34), Goldman Sachs (GSGI34), JP Morgan Chase (JPMC34), Micron Technology (MUTC34), Oracle (ORCL34), Palantir Technologies (P2LT34), Taiwan Semiconductor (TSMC34) e Visa (VISA34).

Já entre os fundos imobiliários que passam a integrar o mercado a termo estão BRCO11 (Bresco), GGRC11 (Zagros Capital), GSFI11 (Capitânia Investimentos), IRIM11 (Iridium Gestão de Recursos), KNSC11 (Kinea), MCCI11 (Mauá Capital Real Estate) e PMLL11 (Patria Investimentos).

Em 2025, o volume total transacionado no mercado a termo foi de R$ 22,9 bilhões. Outras classes de ativos disponíveis para negociação são ações, units, BDRs patrocinados e ETFs. Os investidores institucionais são responsáveis por 73% dos negócios, enquanto pessoas físicas representam cerca de 17% das negociações, informa a B3.

"É uma ferramenta que amplia as possibilidades de planejamento do investidor. O mercado a termo pode ser utilizado tanto para uma visão direcional sobre determinado ativo quanto como parte de estratégias mais sofisticadas de proteção, financiamento ou gestão de caixa", explica o gerente de produtos de Equities da B3, Renato Munhoz.

No site da Bolsa, é possível consultar a lista de ativos disponíveis para negociação a termo de BDRs e fundos imobiliários.