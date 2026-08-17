A Eve Air Mobility e a RV Connex Co., Ltd. assinaram um memorando de entendimento (MOU, na sigla em inglês) para colaborar no desenvolvimento de um arcabouço regulatório voltado à mobilidade aérea avançada (AAM) na Tailândia. Em nota à imprensa, a Eve destaca que a parceria prevê atuação conjunta de longo prazo em temas regulatórios e de engajamento com a indústria no país.

A proposta é reunir partes interessadas dos setores público e privado para estabelecer operações de mobilidade aérea avançada consideradas seguras, eficientes e escaláveis.

No comunicado, o CEO da Eve, Johann Bordais, destaca que a Tailândia oferece uma excelente oportunidade para a mobilidade aérea urbana. "Este memorando de entendimento demonstra nosso forte compromisso de construir, junto com parceiros locais, as bases regulatórias e operacionais necessárias."

Conforme a empresa, a colaboração pretende avaliar cenários operacionais futuros, requisitos de segurança, regras de espaço aéreo e necessidades de infraestrutura específicas do sistema de aviação tailandês.

A proposta inclui considerar padrões globais de AAM e, ao mesmo tempo, atender às necessidades do mercado local.

O documento informa ainda que a RV Connex vai trabalhar de perto com parceiros do governo, da academia e da indústria para que o processo seja abrangente.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado