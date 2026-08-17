O mercado imobiliário chinês continuou fraco em julho, com poucos sinais de melhora, o que segue pesando sobre o consumo e o investimento na segunda maior economia do mundo. Os preços dos imóveis nas 70 maiores cidades do país caíram 0,18% em julho, após recuo de 0,15% em junho, segundo cálculos do The Wall Street Journal a partir de dados divulgados nesta segunda-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês). Na comparação mensal, houve queda de preços em 47 cidades, ante 49 em junho.

Em base anual, os preços recuaram 3,41% no mês passado, após queda de 3,5% em junho. Ao todo, 66 cidades registraram queda de preços na comparação com um ano antes, número inalterado em relação a junho.

O enfraquecimento também aparece nos indicadores de atividade do setor. O investimento imobiliário despencou 19,2% na comparação anual entre janeiro e julho, ampliando a queda de 18,0% observada no primeiro semestre. O início de novas construções caiu 24,0% no mesmo período, ante recuo de 23,4% nos seis primeiros meses do ano.

Já as vendas de imóveis em valor recuaram 13,2% na comparação anual de janeiro a julho, uma desaceleração marginal frente à queda de 13,7% registrada entre janeiro e junho. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.