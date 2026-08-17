O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) caiu 0,64% em junho, na comparação com maio, na série com ajuste sazonal, informou a autoridade monetária nesta segunda-feira, 17. Em maio, o indicador havia crescido 0,03% (revisado, de 0,07%).

A queda registrada em junho foi mais intensa do que a retração prevista pela mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,50%. As estimativas do mercado iam de baixa de 1,20% a alta de 0,40%.

No mês, o índice ex-agropecuária, que exclui os efeitos do setor da conta, caiu 0,91%, após alta de 0,31% no mês anterior (revisado, de 0,23%). O indicador próprio da agropecuária, por outro lado, avançou 0,96%, depois de ter recuado 0,68% (revisado, de 0,99%) em maio.

O índice de serviços caiu 0,52% após ter crescido 0,06% no mês anterior; o da indústria recuou 1,35%, após alta de 0,54% (revisado de 0,40%) em maio; e o de impostos - equivalente, em linhas gerais, à rubrica de impostos líquidos sobre produtos do Produto Interno Bruto (PIB) - caiu 1,04%, após aumentar 0,14% (revisado de 0,11%) no mês anterior.

Interanual

Na comparação com junho de 2025, o IBC-Br total cresceu 2,35% na série sem ajuste sazonal - acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 2,20%. As estimativas do mercado iam de crescimento de 0,80% a 3,20%.

O índice ex-agropecuária cresceu 2,15% na comparação interanual, após alta de 0,75% (revisado de 0,69%) no mês anterior. O da agropecuária subiu 5,33%, após uma alta de 2,85% (revisado de 2,00%) em maio.

O indicador de serviços avançou 2,04%, após alta de 1,18% (revisado de 0,99%) no mês anterior. O índice da indústria cresceu 2,03%, depois de ter subido 0,05% (revisado de 0,28%). O índice de impostos aumentou 2,80%, após avançar 0,08% (revisado de 0,15%) em maio.