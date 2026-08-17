As bolsas europeias operam perto da estabilidade na manhã desta segunda-feira, 17, enquanto investidores monitoram o comportamento do petróleo em meio à continuidade do impasse entre EUA e Irã e avaliam as chances de futuras altas de juros nos EUA.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta marginal de 0,06%, a 658,28 pontos.

Com uma forte temporada de balanços na Europa praticamente concluída, os investidores voltaram a concentrar a atenção nos desdobramentos geopolíticos e macroeconômicos, em busca do próximo catalisador para os mercados.

O petróleo chegou a recuar de madrugada, mas passou a ensaiar recuperação pela manhã em meio à incerteza em torno do conflito entre EUA e Irã, depois que o prazo para um acordo de paz expirou sem que fossem anunciados os próximos passos. Há pouco, o Brent subia 1%.

Já o setor minerador europeu avançava 1% no horário acima, impulsionado pelo desempenho positivo do ouro e do cobre. O metal precioso é sustentado pela redução na expectativa de que o Federal Reserve (Fed) possa elevar juros até o fim do ano, após uma sequência de dados fracos nos EUA. A volatilidade do petróleo, porém, continua sendo uma ameaça para as perspectivas de inflação.

Na quarta-feira, o Fed divulga a ata de sua última reunião de política monetária, quando manteve os juros inalterados.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,08%, enquanto a de Paris caia 0,12% e a de Frankfurt recuava 0,03%. No mesmo horário, Milão avançava 0,37%, Madri cedia 0,23% e Lisboa perdia 0,17%.