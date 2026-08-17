O Banco Central está pilotando a política monetária pensando em um patamar contracionista, considerando que o Brasil vive um momento de pleno emprego e crescimento da demanda acima da oferta, afirmou nesta segunda-feira, 17, o presidente do BC, Gabriel Galípolo. "Quando você olha para a política monetária, é óbvio que o mandato é equilibrar a oferta e a demanda, e é por isso que os juros estão em patamar restritivo", disse, mencionando que o ciclo de política monetária atual está mais relacionado a questões internas.

As declarações foram feitas durante a 27ª Conferência Anual Santander nesta segunda-feira, 17.

O presidente do BC ressaltou que o País apresenta há anos um crescimento puxado por consumo, a partir do aumento da renda acima da produtividade e do crédito.

Galípolo também mencionou que a produtividade será determinante para um ciclo sustentável de crescimento.

Preocupação com o uso do cartão de crédito

O cartão de crédito, visto como disponibilidade de renda, é uma preocupação para o Banco Central, pois cria um efeito de bola de neve, com taxas de juros elevadas, o que gera um comprometimento crescente e exponencial da renda, afirmou Galípolo. "É uma preocupação especial, independente do momento do ciclo econômico", disse.

Para o presidente do BC, o crédito no Brasil teve a particularidade de ter sido impulsionado por uma maior inclusão financeira da população no pós-pandemia, com o brasileiro entrando diretamente em linhas de crédito emergencial.

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