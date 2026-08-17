O Banco Central Europeu (BCE) alertou nesta segunda-feira, 17, que o entusiasmo do mercado com a inteligência artificial (IA) pode estar inflando avaliações de ações e aumentando o risco de uma correção nas bolsas norte-americanas, com impacto também para a zona do euro. Segundo texto publicado no blog do BCE, as avaliações do mercado acionário dos EUA estão atualmente perto do pico histórico.

Na Europa, as ações também se valorizaram, mas em menor grau. Para o BC da zona do euro, os preços refletem a aposta de investidores de que a IA vai moldar a economia e ampliar lucros, mas o nível de otimismo levanta dúvidas sobre se o movimento é uma precificação "racional" de uma tecnologia transformadora ou uma repetição da bolha das pontocom, vista no começo dos anos 2000. Com base em pesquisas sobre revoluções tecnológicas passadas, o BCE afirma que uma correção nas avaliações atuais é "provável".

Embora o setor de tecnologia da zona do euro seja menor e menos caro do que o americano - o que limita a chance de um colapso doméstico - o texto afirma que isso oferece pouca tranquilidade, pois famílias, seguradoras e fundos de pensão europeus têm exposição significativa via fundos e trackers globais.

Além disso, o BCE observa que o estresse nas ações dos EUA historicamente se transmite às bolsas europeias e pode afetar também o sentimento econômico, as condições de financiamento e a contratação de pessoal. "Um impacto da IA nos EUA não permaneceria um problema apenas dos EUA", pontua.