O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira, 17, que o Canadá pode ser o próximo país a fechar acordo comercial com o Mercosul. "Estamos trabalhando com o Canadá. Acho que o próximo a fazer acordo com o Mercosul pode ser o Canadá. Comércio exterior é fundamental", afirmou, após listar os acordos comerciais celebrados nos últimos anos pelo bloco sul-americano com o apoio do governo brasileiro.

Alckmin participou nesta segunda-feira da conferência anual do Santander, onde falou sobre as oportunidades que se abrem ao Brasil com a transição energética, onde o Brasil se candidata como protagonista no fornecimento de energia limpa e minerais críticos.

Diante das restrições de energia decorrentes de conflitos geopolíticos, Alckmin afirmou que a descoberta de petróleo na Margem Equatorial representa uma oportunidade enorme.

Segundo o vice-presidente, o Brasil, que já é exportador de petróleo, poderá em cinco ou seis anos alcançar a autossuficiência em derivados de petróleo, como diesel e gasolina.