A Fitch Ratings rebaixou os ratings de emissor da Braskem para RD (Inadimplência Restrita), frente à classificação C, após a confirmação de inadimplência no pagamento de juros de obrigações financeiras e o fim do período de carência sem regularização.

A decisão, segundo a agência, reflete os esforços da companhia para preservar liquidez enquanto negocia uma reestruturação mais ampla da dívida com credores.

A empresa conseguiu na justiça uma medida cautelar que suspendeu o pagamento de juros até 24 de agosto.

No mercado doméstico, a Fitch também cortou o Rating Nacional de Longo Prazo da empresa para RD(bra), frente ao C(bra) que a companhia tinha anteriormente.

Nos fundamentos, a Fitch explica que, pela sua metodologia, a inadimplência não sanada em uma obrigação financeira relevante - sem que haja pedido de recuperação judicial ou interrupção formal das operações - caracteriza "inadimplência restrita".

A agência também destacou a incerteza sobre pagamentos futuros de títulos, diante de condições de mercado desafiadoras e à avaliação, pela Braskem, de uma reestruturação de dívida.

Na visão da Fitch, sem recursos adicionais, a companhia pode precisar recorrer a medidas como venda de ativos, aporte de capital dos acionistas e/ou renegociação com credores.