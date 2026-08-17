O secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, descartou preocupações com o prolongamento da guerra contra o Irã, afirmando que o aumento na produção de energia norte-americana está compensando o fluxo fraco de navegação no Estreito de Ormuz. Em entrevista para a Fox News, Wright estimou que somente a produção de petróleo está entre 8 a 9 milhões de barris por dia (bpd), considerando o salto observado "no Alasca, na Venezuela e outras regiões".

"Estamos nos tornando independentes em energia", disse Wright.

O secretário enfatizou que os norte-americanos estão "bem supridos" de energia fóssil, minimizou a importância da "cara" energia renovável e se comprometeu a continuar trabalhando para melhorar o tráfego no Estreito de Ormuz.

Tudo isso, acrescentou ele, eliminando a ameaça de uma arma nuclear do Irã.

Questionado, Wright também rebateu declarações de autoridades iranianas de que mantêm controle do Estreito de Ormuz. "Nós, americanos, controlamos o que acontece lá", afirmou. "O comércio mostra isso: as exportações do Irã estão em zero, enquanto os EUA continuam exportando."

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