O Banco Popular da China (PBoC, na sigla em inglês) manteve as principais taxas de juros inalteradas, segundo comunicado divulgado na quinta-feira, 20 (pelo horário local).

A taxa de juros de referência para empréstimos (LPR, na sigla em inglês) de 1 ano foi mantida em 3% ao ano, enquanto a de 5 anos permaneceu em 3,5% ao ano. Os juros seguem no mesmo nível desde maio de 2025.

Pequim tem relutado em reduzir as taxas de juros de referência tradicionais. Em vez disso, vem utilizando medidas estruturais e instrumentos de liquidez de curto prazo.

*Com informações da Dow Jones Newswires