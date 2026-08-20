A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,9%
Pontos: 167.830,27
Máxima de +2,41% : 170.341 pontos
Mínima estável: 166.335 pontos
Volume: R$ 0,93 bilhões
Variação em 2026: 4,16%
Variação no mês: -5,71%
Dow Jones: +0,22%
Pontos: 53.463,05
Nasdaq: +0,16%
Pontos: 26.331,09
Ibovespa Futuro: +0,84%
Pontos: 170.940
Máxima (pontos): 173.525
Mínima (pontos): 168.710
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,35
Variação: +0,42%
Petrobras PN
Preço: R$ 43,19
Variação: +1,39%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,04
Variação: -0,5%
Ambev ON
Preço: R$ 14,71
Variação: -0,14%
Petrobras ON
Preço: R$ 48,06
Variação: +1,12%
Vale PNA
Preço: R$ 72,15
Variação: +0,84%
MBRF SA ON
Preço: R$ 17,31
Variação: +7,65%
Vale ON
Preço: R$ 72,15
Variação: +0,84%
Itausa PN
Preço: R$ 12,39
Variação: +0,41%
Global 40
Cotação: 599,014 centavos de dólar
(18/8/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1756
Venda: R$ 5,1766
Variação: -0,86%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,28
Venda: R$ 5,38
Variação: -0,92%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1708
Venda: R$ 5,1714
Variação: -0,63%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 4,8862
Venda: R$ 5,3490
Variação: -0,93%
- Dólar Futuro (SETEMBRO)
Cotação: R$ 5,1925
Variação: -0,71%
- Euro
Compra: US$ 1,1674 (às 18h25)
Venda: US$ 1,1676 (às 18h25)
Variação: +0,01%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,0440
Venda: R$ 6,0450
Variação: +0,02%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,5587
Venda: R$ 6,2960
Variação: +0,11%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 13,85% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 13,90% ao ano.
- Over a 13,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.545,30 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +2,82%