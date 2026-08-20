A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,9%

Pontos: 167.830,27

Máxima de +2,41% : 170.341 pontos

Mínima estável: 166.335 pontos

Volume: R$ 0,93 bilhões

Variação em 2026: 4,16%

Variação no mês: -5,71%

Dow Jones: +0,22%

Pontos: 53.463,05

Nasdaq: +0,16%

Pontos: 26.331,09

Ibovespa Futuro: +0,84%

Pontos: 170.940

Máxima (pontos): 173.525

Mínima (pontos): 168.710

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,35

Variação: +0,42%

Petrobras PN

Preço: R$ 43,19

Variação: +1,39%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,04

Variação: -0,5%

Ambev ON

Preço: R$ 14,71

Variação: -0,14%

Petrobras ON

Preço: R$ 48,06

Variação: +1,12%

Vale PNA

Preço: R$ 72,15

Variação: +0,84%

MBRF SA ON

Preço: R$ 17,31

Variação: +7,65%

Vale ON

Preço: R$ 72,15

Variação: +0,84%

Itausa PN

Preço: R$ 12,39

Variação: +0,41%

Global 40

Cotação: 599,014 centavos de dólar

(18/8/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1756

Venda: R$ 5,1766

Variação: -0,86%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,28

Venda: R$ 5,38

Variação: -0,92%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1708

Venda: R$ 5,1714

Variação: -0,63%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 4,8862

Venda: R$ 5,3490

Variação: -0,93%

- Dólar Futuro (SETEMBRO)

Cotação: R$ 5,1925

Variação: -0,71%

- Euro

Compra: US$ 1,1674 (às 18h25)

Venda: US$ 1,1676 (às 18h25)

Variação: +0,01%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,0440

Venda: R$ 6,0450

Variação: +0,02%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,5587

Venda: R$ 6,2960

Variação: +0,11%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 13,85% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 13,90% ao ano.

- Over a 13,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.545,30 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +2,82%


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