O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira, 19, que a dívida pública total do país atingiu US$ 40,05 trilhões, ultrapassando a marca dos US$ 40 trilhões pela primeira vez na história, e, assim, representando mais que o dobro do que era há uma década. Os números constam em boletim diário que o Departamento apresenta com as contas públicas.

O dado vem em um momento no qual o déficit acumulado nos 10 meses deste ano fiscal já superou o registrado em todo o período de 12 meses do ano fiscal de 2025 (US$ 1,775 trilhão).

Em julho de 2026, as receitas que entraram nos cofres do Tesouro somaram US$ 334 bilhões, ante saídas de US$ 766,3 bilhões. Em julho de 2025, o déficit foi de US$ 291,14 bilhões. No mesmo mês do ano passado, as receitas foram maiores, totalizando US$ 338,49 bilhões, e as despesas, menores: US$ 629,64 bilhões.

O economista-chefe e estrategista global da Euro Pacific Asset Management (EPAM), Peter Schiff, alertou nesta quarta que a decisão do Tesouro dos EUA de dobrar a recompra de títulos longos aumentará seus custos com juros, já que a dívida recomprada terá desconto menor do que os pagos com o dinheiro que empresta. Isso significa que a dívida pública americana crescerá mais rápido do que a média dos vencimentos.

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