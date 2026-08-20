Dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) debateram riscos da volatilidade no mercado de Treasuries e da rápida ascensão de infraestruturas de inteligência artificial (IA) para o mercado financeiro. As deliberações aconteceram na última reunião monetária do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês) em julho, segundo ata divulgada no período da tarde desta quarta-feira, 19.

Alguns membros discutiram maneiras pelas quais episódios de volatilidade de preços no mercado de Treasuries dos EUA poderiam afetar negativamente o sistema financeiro, ou formas de reduzir a probabilidade de tais eventos.

Segundo a ata, os rendimentos nominais dos Treasuries subiram um pouco, em parte refletindo "comunicações do Comitê percebidas como mais restritivas do que o esperado".

Na última semana, o juro do T-bond de 30 anos subiu ao maior nível desde antes da crise financeira de 2008 e o colapso das hipotecas subprime. Nesta quarta, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que recomprará dívidas de vencimento de longo prazo, medida vista por analistas como tentativa de conter a alta dos rendimentos e enviar alerta ao mercado de títulos.

Alguns dirigentes do Fed também observaram que materiais para data centers, como chips e aço, registraram grandes aumentos de preço, assim como itens de consumo, como smartphones, equipamentos de informática, software e eletricidade.

Além dos riscos inflacionários associados à IA, alguns membros notaram a existência de vulnerabilidades associadas ao financiamento da rápida construção de infraestruturas para a tecnologia e do alto nível de valorização das ações.

Para eles, há o risco de uma grande correção para baixo no preço de ativos relacionados à inteligência artificial, o que poderia deflagrar uma reprecificação mais ampla de ativos e apertar mais as condições financeiras.

Alguns poucos participantes da reunião também enfatizaram a importância de endereçar riscos de cibersegurança ligados a tecnologias de IA.